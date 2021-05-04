04.05.2021 (22:00)

Подразделение химзащиты танковой армии ЗВО провели обработку более 2 тыс. объектов гражданской и военной инфраструктуры

«В регионах дислокации соединений и воинских частей танковой армии Западного военного округа подразделениями радиационной, химической и биологической защиты проведена специальная обработка более 2 тыс. объектов гражданской и военной инфраструктуры, дорог общего пользования. Общая площадь обработки составила около 400 тыс. кв м.», - сказал командующий танковой армии ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель.

«К проведению специальной обработки привлекается более 25 единиц специальной военной техники, в том числе авторазливочные станции АРС-14, АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У и другая спецтехника» отметил генерал-лейтенант Сергей Кисель

Подразделения РХБ защиты танковой армии ЗВО провели обеззараживание церквей, полковых храмов, мест проведения праздничных мероприятий, а также была осуществлена спецобработка подъездов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, на территории 5 регионов России.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице