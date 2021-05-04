04.05.2021 (21:45)

В 15 армии ВКС особого назначения прошла тренировка пожарной команды

В 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения прошла тренировка боевого расчета пожарной команды.

По легенде тренировки произошло условное возгорание электронных настенных панелей в центре управления 15 армии ВКС ОсН. По учебной тревоге был поднят личный состав пожарного подразделения, который в течение нескольких минут прибыл на место происшествия.

В ходе проведения тренировки были отработаны совместные действия личного состава суточного наряда и дежурного подразделения, которые тушили условный пожар первичными средствами огнетушения до приезда пожарной команды.

По прибытию на место, боевой расчет пожарной команды произвел боевое развертывание от пожарного автомобиля, после чего произвел тушение условного пожара.

В локализации очагов возгорания принимали участие военнослужащих 2-х расчетов пожарно-спасательной части, всего более 20 человек и 2 единиц специальной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице