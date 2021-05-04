04.05.2021 (21:30)

В Липецке прошло захоронение лётчика, погибшего в годы Великой Отечественной войны

В Липецке прошла церемония захоронение с отданием воинских и духовных почестей летчика-истребителя, младшего лейтенанта 402 истребительного авиационного полка Василия Пустошкина.

Останки летчика были найдены в Краснодарском крае представителями краевых поисковых организаций «Кубанский плацдарм» и «Новороссийский центр поисковых работ» при обследовании места падения истребителя Як-1б в районе города-героя Новороссийска. Самолёт Пустошкина Василия Ивановича был сбит 20 апреля 1943 года в ходе воздушного боя. Это был первый боевой вылет пилота. До 2020 года он считался пропавшим без вести.

Торжественная передача останков Василия Пустошкина липецким поисковикам состоялась в декабре в городе Краснодаре.

Родственников у летчика не было. Семью ему заменил 402 истребительный авиационный полк, который был сформирован 25 июня 1941 года на аэродроме Чкаловский под Москвой. В июне 1943 года полк был выведен из боев и прибыл в Липецк для пополнения личным составом. Сегодня приемником 402 истребительного авиаполка является Липецкий исследовательский–инструкторский смешанный авиаполк.

Пустошкин Василий Иванович захоронен на Аллее Героев рядом со своим однополчанином, Чуносовым Михаилом Григорьевичем, погибшем в Великой Отечественной войне в 1941 году и найденным поисковиками в 1996 году.

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