04.05.2021 (21:15)

В Калининградской области проходит патриотическая акция «Пост № 1»

В Калининградской области проходит патриотическая акция «Пост № 1». Цель акции – отдать дань памяти защитникам Отечества, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками; сохранение исторической памяти о боевых и трудовых подвигах народа; воспитание у молодежи любви к Родине и готовности к ее защите; укрепление физической закалки и выносливости подрастающего поколения.

В ходе акции ребята из военно-патриотических клубов и юнармейцы несут почетный караул у мемориального комплекса «Аллея Славы» Гусевского городского округа.

Проект «Пост № 1» проходит при содействии агентства по делам молодежи Калининградской области – партнера регионального отделения ДОСААФ.

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