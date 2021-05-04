04.05.2021 (21:15)
В Калининградской области проходит патриотическая акция «Пост № 1»
В Калининградской области проходит патриотическая акция «Пост № 1». Цель акции – отдать дань памяти защитникам Отечества, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками; сохранение исторической памяти о боевых и трудовых подвигах народа; воспитание у молодежи любви к Родине и готовности к ее защите; укрепление физической закалки и выносливости подрастающего поколения.
В ходе акции ребята из военно-патриотических клубов и юнармейцы несут почетный караул у мемориального комплекса «Аллея Славы» Гусевского городского округа.
Проект «Пост № 1» проходит при содействии агентства по делам молодежи Калининградской области – партнера регионального отделения ДОСААФ.
Метки: