04.05.2021 (21:00)

Более 90 специалистов подготовил Учебный батальон Центра боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации в Ейске для подразделений Морской авиации ВМФ

В рамках цикла подготовки, более 90 курсантов прошли обучение в соответствии с планом подготовки младших авиационных специалистов для соединений морской авиации по 4 военно-учетным специальностям, связанным с применением наземных средств обслуживания авиационной техники и средств поиска и поражения подводных лодок.

Назначенная приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Никола Евменова экзаменационная комиссия детально оценила уровень знаний и навыков, полученных курсантами учебного батальона Центра в ходе трехмесячной программы обучения.

После сдачи контрольных экзаменов военнослужащие направлены в части морской авиации флотов ВМФ России для дальнейшего прохождения службы.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице