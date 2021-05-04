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04.05.2021 (21:00)

Более 90 специалистов подготовил Учебный батальон Центра боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации в Ейске для подразделений Морской авиации ВМФ

В рамках цикла подготовки, более 90 курсантов прошли обучение в соответствии с планом подготовки младших авиационных специалистов для соединений морской авиации по 4 военно-учетным специальностям, связанным с применением наземных средств обслуживания авиационной техники и средств поиска и поражения подводных лодок.

Назначенная приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Никола Евменова экзаменационная комиссия детально оценила уровень знаний и навыков, полученных курсантами учебного батальона Центра в ходе трехмесячной программы обучения.

После сдачи контрольных экзаменов военнослужащие направлены в части морской авиации флотов ВМФ России для дальнейшего прохождения службы.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
Метки:
Морская авиация
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