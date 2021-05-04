04.05.2021 (20:50)

В Улан-Удэ состоялась тренировка военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В Республике Бурятия на центральной площади города Улан-Удэ состоялась репетиция военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественный марш по главной площади столицы Бурятии от Восточного военного округа отработали более тысячи военнослужащих, в частности, парадные расчеты от штаба общевойскового объединения округа, соединения связи, отдельного танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, подразделений РХБ защиты и материально-технического обеспечения округа.

В составе механизированной колонны на площади тренировались экипажи новейших бронеавтомобилей «Тайфун», двухзвенных вездеходов «Алеут».

Также в репетиции были задействованы бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Рысь», боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2, армейские мотовездеходы АМ-1, боевые машины с противотанковым комплексом «Конкурс», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

9 мая по площади впервые пройдет восстановленный военными мастерами к 76-летию Победы тяжелый советский танк ИС-2 «Иосиф Сталин», возглавит механизированную колонну техники легендарный танк Т-34.

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