Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.05.2021 (20:50)

В Улан-Удэ состоялась тренировка военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В Республике Бурятия на центральной площади города Улан-Удэ состоялась репетиция военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественный марш по главной площади столицы Бурятии от Восточного военного округа отработали более тысячи военнослужащих, в частности, парадные расчеты от штаба общевойскового объединения округа, соединения связи, отдельного танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, подразделений РХБ защиты и материально-технического обеспечения округа.

В составе механизированной колонны на площади тренировались экипажи новейших бронеавтомобилей «Тайфун», двухзвенных вездеходов «Алеут».

Также в репетиции были задействованы бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Рысь», боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2, армейские мотовездеходы АМ-1, боевые машины с противотанковым комплексом «Конкурс», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

9 мая по площади впервые пройдет восстановленный военными мастерами к 76-летию Победы тяжелый советский танк ИС-2 «Иосиф Сталин», возглавит механизированную колонну техники легендарный танк Т-34.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
ОСК "Восток" , Восточный военный округ , Военные парады , Великая Отечественная война (ВОВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false