04.05.2021 (20:30)

Команда спортивной школы армейского клуба стала победителем Первенства России по баскетболу

В столичном спортивном лагере «Олимпийские Надежды» завершилось Первенство России по баскетболу среди юношей 2006 года рождения. Второй сезон подряд воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Централтного спортивного клуба Армии стали лучшими на турнире.

В решающей встрече финального раунда Первенства России среди команд юношей 2006 года рождения армейские баскетболисты встретились с командой СШОР №1 Адмиралтейского района.

Этот матч прошел в напряженной борьбе. Если начало встречи осталось за игроками СШОР ЦСКА, то в середине питерцы смогли перехватить инициативу и завершить первую половину в свою пользу – 31:24.

В третьей четверти игроки СШОР №1 Адмиралтейского района продолжили свой натиск и только увеличивали счет встречи. СШОР «ЦСКА» смог сравнять счет за 3 минуты 24 секунды до последнего перерыва – 37:37.

Заключительный период прошел по сценарию армейцев. Лишь в самом конце матча питерцы попытались приблизиться в счете. Но этого оказалось недостаточно. В итоге 55:53 - СШОР «ЦСКА» стала чемпионом в этой возрастной категории второй год подряд.

По окончании финального матча Первенства России среди юношей 2006 года рождения были названы лауреаты турнира.

Самым ценным игроком был признан форвард СШОР «ЦСКА» Михаил Новичонок. Он стал лучшим снайпером финальной встречи (18 очков), свой лучший результат показал в полуфинале (24), а во всех 7 матчах Финального раунда набирал более 10 очков. По итогам турнира Новичонок стал вторым по показателю «плюс/минус» («+14,1») и третьим по реализации дальних бросков (34,8 процента). На протяжении всего Финала он набирал 17,1 очка, делал 7,7 подбора, 3,1 перехвата, 0,9 передачи и 0,9 блок-шота. А в своей команде первенствовал по средней результативности (6-й результат среди всех игроков) и перехватам

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