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04.05.2021 (20:20)

На тактическом учении в Мулино войска действовали в условиях применения ударных БпЛА

На тактическом учении, прошедшем на полигоне 333 Центра боевой подготовки «Мулино», подразделения отработали действия в условиях применения противником средств РЭБ и ударных БпЛА.

В ходе учения были отработаны вопросы подготовки и ведения наступления в первом эшелоне, занятия выгодного рубежа, создания условий и обеспечения ввода в бой второго эшелона и действия во втором эшелоне.

По оценке комиссии Главного управления боевой подготовки ВС РФ подразделения с поставленной задачей справились.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) , Учения
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