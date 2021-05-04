04.05.2021 (20:20)
На тактическом учении в Мулино войска действовали в условиях применения ударных БпЛА
На тактическом учении, прошедшем на полигоне 333 Центра боевой подготовки «Мулино», подразделения отработали действия в условиях применения противником средств РЭБ и ударных БпЛА.
В ходе учения были отработаны вопросы подготовки и ведения наступления в первом эшелоне, занятия выгодного рубежа, создания условий и обеспечения ввода в бой второго эшелона и действия во втором эшелоне.
По оценке комиссии Главного управления боевой подготовки ВС РФ подразделения с поставленной задачей справились.
Метки: