04.05.2021 (20:10)

В Хабаровске на военном параде горожане впервые увидят зенитные ракетные комплексы С-300В4, танки Т-80БВМ и самоходные минометы "Тюльпан"



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Хабаровске на военном параде горожане впервые увидят зенитные ракетные комплексы С-300В4, танки Т-80БВМ и самоходные минометы "Тюльпан"

В Хабаровске на площади имени Ленина состоялась тренировка военного парада, которая прошла под руководством командующего войсками Восточного военного округа Героя России генерал-полковника Геннадия Жидко. По центру города в парадных шеренгах прошли свыше 3600 человек, в том числе более 2700 военнослужащих Восточного военного округа (ВВО). По площади строевым шагом промаршировали рота почетного караула, офицеры штаба округа, управления объединения ВВС и ПВО округа, военнослужащие железнодорожных войск, морские пехотинцы Тихоокеанского флота, парадные расчеты окружного учебного центра и мотострелкового соединения ВВО, подразделения спецназа.

Впервые в этом году в составе механизированной колонны представлена военная техника в арктической расцветке. Это новые танки Т-80БВМ, БТР-82АМ, болотоходы «Алеут» и еще несколько образцов техники.

Кроме того, на параде горожане впервые увидят зенитный ракетный комплекс С-300В4, самоходные минометы «Тюльпан», бронеавтомобили «Тайфун-К».

Всего в составе механизированной колонны, в репетиции было задействовано около 160 единиц вооружения и военной техники.

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