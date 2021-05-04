Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.05.2021 (20:00)

В День Победы Черноморский флот поздравит ветеранов Великой Отечественной войны во всех районах города

В Севастополе ветераны Великой Отечественной войны, проживающие во всех районах города, получат поздравления с Днём Победы от военнослужащих Черноморского флота.

В течение всего праздничного дня специально оборудованные автомашины от 17 соединений и частей флота будут курсировать по городу, транслируя поздравления ветеранам и фронтовые песни времён Великой Отечественной войны.

По отдельному плану пройдут акции «Парад в каждый двор», в ходе которых для ветеранов, которые не смогут лично присутствовать на военном параде, по месту жительства будут организованы торжественные прохождения рот почётного караула, оркестров и военнослужащих соединений и частей Черноморского флота.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Метки:
Черноморский флот , Военные парады , Великая Отечественная война (ВОВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false