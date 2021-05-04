04.05.2021 (20:00)
В День Победы Черноморский флот поздравит ветеранов Великой Отечественной войны во всех районах города
В Севастополе ветераны Великой Отечественной войны, проживающие во всех районах города, получат поздравления с Днём Победы от военнослужащих Черноморского флота.
В течение всего праздничного дня специально оборудованные автомашины от 17 соединений и частей флота будут курсировать по городу, транслируя поздравления ветеранам и фронтовые песни времён Великой Отечественной войны.
По отдельному плану пройдут акции «Парад в каждый двор», в ходе которых для ветеранов, которые не смогут лично присутствовать на военном параде, по месту жительства будут организованы торжественные прохождения рот почётного караула, оркестров и военнослужащих соединений и частей Черноморского флота.
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