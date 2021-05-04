04.05.2021 (19:45)

В гарнизонах РВСН в День Победы пройдут выставки техники сопровождения ПГРК «Ярс»

В гарнизонах РВСН в День Победы пройдут выставки техники сопровождения ПГРК «Ярс», стратегические ракетчики представят широкую линейку машин сопровождения мобильного ракетного комплекса «Ярс».

Жители и гости городов смогут увидеть современные машины обеспечения боевого дежурства, боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М», бронеавтомобиль «Выстрел», бронетранспортёры и другую колёсную технику.

В составе механизированной колонны парадного расчета РВСН по Красной площади в Москве 9 мая пройдут три автономных пусковых установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» Тейковского ракетного соединения, дислоцированного в Ивановской области.

Военнослужащие Тейковского ракетного соединения участвуют в военных парадах на Красной площади с 2008 года.

Помимо военнослужащих и техники Тейковского ракетного соединения, в параде на Красной площади примут участие парадные расчеты Военной академии РВСН имени Петра Великого и ее филиала в г. Серпухове.

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