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04.05.2021 (19:30)

В центр Самары привезли более 50 единиц техники для участия в Параде Победы

Военнослужащие Центрального военного округа передислоцировали военную технику, задействованную в Параде Победы на площади Куйбышева в Самаре, с аэродрома «Кряж» в центр города.

Рано утром экипажи в составе 4 колонн военной техники в сопровождении экипажей ВАИ совершили 10 км марш по дорогам общего пользования.  Сейчас военная техника хранится на специально огороженном участке улицы Молодогвардейская, которая примыкает к площади Куйбышева. 

В течение 5 дней жители и гости города смогут приходить на статичную выставку техники и сделать фотографии на фоне бронетранспортеров БТР-82АМ, танков Т-72Б3, реактивных систем залпового огня «Ураган», зенитно-ракетные комплексов С-400, оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , ОСК "Центр" , Военные парады , Великая Отечественная война (ВОВ)
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