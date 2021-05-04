04.05.2021 (19:00)

В филиале Военной академии МТО г. Вольска состоялся научно-практический семинар по военно-политической работе

В филиале Военной академии МТО г. Вольска на кафедре гуманитарных и социально-экономических дисциплин прошел научно-практический семинар на тему: «Актуальные вопросы военно-политической работы в воинских частях и подразделениях материально-технического обеспечения в современных условиях».

В работе семинара приняли участие представители научно-педагогического состава пяти кафедр, адъюнкты и курсанты 5-го выпускного курса – члены военно-научного общества курсантов института.

Перед началом семинара его участники осмотрели выставки научных работ по проблематике обсуждаемой темы, научно-методических материалов по направлениям военно-политической работы в Вооружённых Силах Российской Федерации, художественной литературы из числа обязательной для чтения в войсках.

Опытом организации военно-политической работы в подразделениях и частях материального обеспечения в современных условиях и взаимодействия, при её проведении, с органами ВПР поделились с участниками семинара полковник Роман Акчурин и майор Владимир Иваницкий.

Доклады, представленные преподавателями филиала, позволили провести глубокий комплексный анализ военно-политической работы в подразделениях материального обеспечения, выработать единые подходы, определить эффективные пути, средства и методы по её организации, распространить положительный опыт военно-политической работы выпускников в ходе войсковой стажировки.

Предложения, прозвучавшие в ходе семинара по совершенствованию военно-политической работы, без всякого сомнения, будут способствовать как улучшению подготовки молодых специалистов в институте, так и их работе по воспитанию подчинённых непосредственно в войсках.

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