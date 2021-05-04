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04.05.2021 (18:40)

Вертолетчики ЦВО совершили облет маршрута демонстрационного пролета авиации в Екатеринбурге

Экипажи армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) в преддверии тренировок демонстрационного пролета авиации в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге, совершили облет и провели рекогносцировку маршрута движения авиационной техники.

Вертолеты Ми-8МТВ5-1 провели облет предстоящего маршрута движения авиационной техники, назначенного для тренировок 5 и 7 мая, а также для демонстрационного пролета авиации 9 мая в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Летчики пролетели по всему маршруту, выполнив разведку воздушного пространства города Екатеринбурга.

В ходе подготовки к демонстрационному пролету авиации в Екатеринбурге, который состоится 9 мая над Площадью 1905 года, запланировано проведение тренировочных пролетов 5 и 7 мая.

Всего на территории Центрального военного округа демонстрационные пролеты авиации в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в четырех городах России. В общей сложности в них будет задействовано 16 самолетов и 13 вертолетов.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , ОСК "Центр" , Вертолеты , Военные парады , Великая Отечественная война (ВОВ)
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