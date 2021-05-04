04.05.2021 (18:20)

В Керчи прошла первая вечерняя тренировка салютных расчетов

В Керчи прошла тренировка военнослужащих сводного артиллерийского салютного дивизиона, который в 76-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне в 22 часа по московскому времени, произведут праздничный артиллерийский салют.

Дивизион укомплектован 122-мм гаубицами Д-30 и салютными установками 2А30 на базе грузового автомобиля КАМАЗ.

Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным.

Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд.

9 мая в городе-герое Керчь артиллерийские залпы будут выполнены с территории пирса «Генмол».

В ближайшее время артиллерийские расчёты совершат марш к месту проведения салюта.

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