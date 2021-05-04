04.05.2021 (18:00)
Подразделения охраны и разведки РВСН обучаются на тренажёрах «Тайфун-М»
В Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) поступает уникальный тренажёр, обучающий личный состав подразделений охраны и разведки.
В учебном корпусе, имитирующем полевую позицию, военнослужащие учатся устанавливать разведывательно-сигнализационные устройства, с помощью которых условные диверсанты будут обнаружены в любых метеоусловиях вне зависимости от времени суток.
Этот симулятор позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учётом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.
Тренажёр позволяет контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя ошибки каждого из номеров расчёта в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия всех членов экипажа.
Благодаря многофункциональности тренажёр позволяет осуществлять подготовку всего экипажа БПДМ от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы.
Первый опытный образец тренажера, имитирующего боевую противодиверсионную машину "Тайфун-М" был поставлен в межвидовой региональный учебный центр в городе Остров (Псковской области), где планируется осуществлять подготовку младших военных специалистов, обслуживающих автоматизированные системы охраны.