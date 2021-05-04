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04.05.2021 (17:30)

Командование ЦВО поздравит с Днем Победы военнослужащих в караулах и на боевом дежурстве

Командование Центрального военного округа (ЦВО) поздравит более 2 тыс. военнослужащих, несущих службу в нарядах, караулах и на боевом дежурстве с 76-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе поздравления командование соединений и воинских частей ЦВО обратится к военнослужащим, задействованным в несение службы в нарядах, караулах и на боевом дежурстве с напутственными словами о необходимости бережного и трепетного отношения к истории родного Отечества, а также передадут подарочные памятки с основными этапами Великой Отечественной войны и ее героями, ставшими Героями Советского Союз и полными кавалерами ордена Слава.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , ОСК "Центр" , Великая Отечественная война (ВОВ)
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