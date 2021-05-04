04.05.2021 (16:00)

Более 7,6 тысяч жителей и гостей Петрозаводска посетили военно-патриотическую акцию «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

На перроне железнодорожной станции Петрозаводск­-Пассажирский завершилась Всероссийская военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!». За время проведения акции военный эшелон посетили более 7,6 тысяч петрозаводчан и гостей Петрозаводска.

В торжественном открытии акции принял участие глава Республики Карелия Артур Парфенчиков и заместитель командующего войсками западного военного округа – начальник управления военно-политической работы полковник Виктор Журавлев.

Гости акции посетили 7 вагонов с экспозициями о современных вооружённых силах и 5 платформ с современными образцами военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации и трофеями из Сирийской Арабской Республики.

Для всех пришедших на специальную акцию выступили солисты Центрального дома Российской армии на передвижной платформе-сцене, а военные повара угощали солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне.

На данный момент военный эшелон находится на пути в город Тверь, где 4 мая состоится 6 этап проведения военно-патриотической акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!».

Справочно:

Поезд, который отправился из Москвы, сделает остановки в более чем 50 городах России. В вагонах состава размещены разнообразные выставки, посвящённые истории и развитию ВС РФ, военным медикам и истории Великой Отечественной войны. В одном из вагонов представлена экспозиция музея «Дорога памяти», где посетители смогут найти данные о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Также в поезде размещены военные трофеи из Сирии и современные образцы военной техники Российской Армии.

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