04.05.2021 (15:40)
Российские военнослужащие в Таджикистане восстановили около 100 могил ветеранов ВОВ
Российские военнослужащие 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, ко Дню Победы восстановили около 100 могил ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), погребенных на православном кладбище в Душанбе.
Участники акции разыскали места захоронений советских солдат и офицеров, принимавших участие в борьбе с фашистскими захватчиками. В течение нескольких часов люди отчистили могилы от травы и дикорастущей растительности, убрали мусор, провели подрезку и окучивание кустарников, отреставрировали основания памятников, надписи, а также укрепили ограды и выполнили покраску надгробных памятников.
Восстановление захоронений состоялось в рамках акции «Чистая память», которая посвящена 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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