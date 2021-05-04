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04.05.2021 (15:40)

Российские военнослужащие в Таджикистане восстановили около 100 могил ветеранов ВОВ

Фото Видео

Российские военнослужащие 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, ко Дню Победы восстановили около 100 могил ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), погребенных на православном кладбище в Душанбе.

Участники акции разыскали места захоронений советских солдат и офицеров, принимавших участие в борьбе с фашистскими захватчиками. В течение нескольких часов люди отчистили могилы от травы и дикорастущей растительности, убрали мусор, провели подрезку и окучивание кустарников, отреставрировали основания памятников, надписи, а также укрепили ограды и выполнили покраску надгробных памятников.

Восстановление захоронений состоялось в рамках акции «Чистая память», которая посвящена 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , ОСК "Центр" , Великая Отечественная война (ВОВ)
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