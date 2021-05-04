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04.05.2021 (15:20)

Более 1 тыс. памятных мероприятий пройдет на территории регионов дислокации ЦВО

Более 1 тыс. памятных мероприятия, посвященных празднованию 76-ой годовщины в Великой Отечественной войне, пройдет в трех федеральных округах России с участием военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО).

Военнослужащие ЦВО и члены их семей посетят мемориальные комплексы, места захоронений фронтовиков и памятные стелы, возложив живые цветы, венки, гирлянды. В том числе мемориальные мероприятия пройдут с участие российских военнослужащих, проходящих службу на военных базах в Таджикистане и Киргизии.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , ОСК "Центр" , Культура , Великая Отечественная война (ВОВ)
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