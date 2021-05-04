04.05.2021 (15:00)

Новосибирские школьники посетили музей боевой славы воинов-сибиряков в Доме офицеров Новосибирского гарнизона

Школьники г. Новосибирска посетили музей боевой славы воинов-сибиряков, расположенный в здании Дома офицеров Новосибирского гарнизона. Тематическая экскурсия была посвящена 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Для юных новосибирцев была организована экскурсия по залам музея с подробным рассказом об истории военного округа, ребят ознакомили с подвигами воинов-сибиряков, которые участвовали в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. Большой интерес у школьников вызвала экспозиция из фронтовых писем, личных вещей, фотографий героев, боевых орденов и образцов оружия, представленная в музее.

Всего за годы Великой Отечественной войны на территории Новосибирской области было укомплектовано 4 дивизии, 10 бригад, 7 полков, 19 батальонов, 62 роты, 24 различные команды. Это 793 403 человек, из которых 17 860 офицеров запаса, 617 066 сержантов и рядовых запаса, 158 477 призывников и добровольцев.

Среди новосибирцев, удостоенных высоких боевых наград за ратные подвиги, более 200 человек стали Героями Советского Союза, а сибиряк летчик-истребитель А.И. Покрышкин стал первым в стране воином, удостоенным этого звания трижды.

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