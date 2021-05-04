04.05.2021 (14:30)

Летчики ЦВО исполнят мечту детей с особенностями в развитии на тренировке пролета авиации в Екатеринбурге

Летчики Центрального военного округа (ЦВО) исполнят мечту воспитанников детского дома-интерната для детей с особенностями в развитии. Дети пролетят в вертолете над главной площадью уральской столицы в ходе совместной тренировки демонстрационного пролета авиации над Екатеринбургом.

В рамках первой совместной тренировки авиации над Екатеринбургом летчики ЦВО примут участие в акции «Исполни мечту ребенка» и возьмут на борт вертолета воспитанников подшефного детского дома-интерната. Дети пролетят в парадном авиационном строю в транспортно-боевом вертолете Ми-8МТВ5-1. Кроме главного подарка – полета на вертолете, летчики проведут экскурсию по военному аэродрому, познакомят детей с авиационной техникой и расскажут об особенностях службы в авиации.

Инициатива проведения акции принадлежит командующему войсками военного округа генерал-полковнику Александру Лапину. Свою мечту – пролететь в вертолете в парадном авиационном строю 17-летний Дмитрий Филипьев озвучил командующему во время личного приема в декабре 2020 года.

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