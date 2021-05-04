04.05.2021 (14:00)

В Ленинградской области военнослужащие общевойсковой армии ЗВО благоустроили более 100 захоронений времен Великой Отечественной войны

В преддверии празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа благоустроили более 100 мемориалов и воинских захоронений в местах дислокации соединений и воинских частей.

Военнослужащие очистили территории мемориалов от прошлогодней сухой травы, опавшей листвы и бытового мусора, провели ремонт и покраску ограждений, постаментов, очистили от коррозии металлические элементы.

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты обработали специальным дезинфицирующим раствором места возложения цветов, отдания воинских почестей и прилегающие территории. Проведение специальной обработки позволит снизить риск распространения инфекционных и вирусных заболеваний при проведении траурных мероприятий.

Мероприятия по благоустройству захоронений времен Великой Отечественной войны проводятся военнослужащими объединения ежегодно.

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