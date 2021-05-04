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04.05.2021 (13:30)

В ЗВО более 200 военнослужащих и членов их семей обеспечены служебным жильем с начала 2021 года

В текущем году в Ленинградской области постоянное и служебное жилье получили более 200 военнослужащих и членов их семей общевойсковой армии Западного военного округа.

Семейные офицеры и военнослужащие по контракту, имеющие детей, обеспечиваются служебным жильём в первую очередь. Жилая площадь военнослужащим предоставляется по договорам найма служебного жилого помещения на период прохождения военной службы в данном регионе. Военнослужащим, не имеющие служебного жилья, предусмотрена ежемесячная денежная компенсация за съем помещений.

Всё предоставляемое жилье находится в энергосберегающих домах и сдается с полной отделкой, установленными стеклопакетами, сантехникой. В окрестностях домов расположены скверы, современные детские и спортивные площадки.

Общевойсковая армия Западного военного округа была сформирована 1 сентября 2010 года со штабом в городе Санкт-Петербург. В состав объединения входят соединения и воинские части, дислоцированные в административных границах Ленинградской и Псковской областей, такие как Красносельская, Севастопольская мотострелковые, Келецко-Берлинская артиллерийская и Неманская ракетная бригады.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , ОСК "Запад" , Жилье
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