04.05.2021 (13:15)

В Воронежской области прошёл отборочный этап конкурса АрМИ «Мастера автобронетанковой техники-2021»

На базе Учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны Российской Федерации в городе Острогожск Воронежской области прошли отборочные соревнования для участия во всероссийском этапе конкурса АрМИ «Мастера автобронетанковой техники-2021».

Военнослужащие сдали нормативы 5 разновидностях техники с различной колёсной формулой: автомобилях «B», «С» и «Е» категорий, такелажниках и на мастерских технического обслуживания МТО-УБ. В ходе отборочного этапа военнослужащие продемонстрировали свои навыки и тактические приёмы, как сократить время на выполнение свыше 10 искусственных и естественных препятствий, в том числе преодоление водных преград.

В текущем году под руководством опытных инструкторов-рекордсменов по 8 часов ежедневно трениралось свыше 50 новичков конкурса. Уникальной особенностью подготовки молодых специалистов стало активное задействование специальных автомобильных тренажёров, которые позволяют военнослужащим тренироваться при любых погодных условиях.

Участники конкурса, продемонстрировавшие лучшие результаты, отправятся на всероссийский этап конкурса в Челябинск. Международный этап конкурса традиционно пройдёт на базе Учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны Российской Федерации в городе Острогожск.

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