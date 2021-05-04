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04.05.2021 (13:00)

Свыше 40 тыс. писем ветеранам ВОВ написали военнослужащие ЦВО в ходе акции «Почта Победы»

Свыше 40 тыс. писем ветеранам Великой Отечественной войны написали военнослужащие соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО), принявшие участие в патриотической акции «Почта Победы», организованной управлением связи штаба ЦВО. Об этом журналистам сообщил начальник связи ЦВО генерал-майор Геннадий Тучин.

«Более 40 тыс. писем фронтовикам написали военнослужащие соединений и воинских частей ЦВО, дислоцированных на Урале, в Сибири, Поволжье, а также в Таджикистане и Киргизии», - сказал генерал-майор Геннадий Тучин.

Он добавил, что акция продлится до 8 мая и помимо писем от военнослужащих, связисты ЦВО также передадут свыше 10 тыс. писем от юнармейцев и школьников, доставив их ветеранам по адресам проживания.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что доставлять корреспонденцию ветеранам будут военнослужащие, в том числе одетые в форму фронтовых почтальонов: в брюках галифе, гимнастерках, пилотках и хромовых сапогах.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , ОСК "Центр" , Великая Отечественная война (ВОВ)
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