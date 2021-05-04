04.05.2021 (12:45)

Первая тренировка демонстрационного пролета авиации ЦВО над городом пройдет в Екатеринбурге

Экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Центрального военного округа (ЦВО) проведут первую совместную тренировку демонстрационного пролета авиации, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, над Екатеринбургом.

В ходе первой тренировки над столицей Урала пролетит 14 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации ЦВО: высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24П, модернизированные транспортно-боевые Ми-8МТВ5-1, крупнейший в мире серийный транспортный вертолёт Ми-26, а также транспортные самолёты Ан-26 и Ан-12 и пассажирский турбореактивный самолет Ту-134УБЛ.

Взлет самолетов и вертолетов пройдет на четырех аэродромах в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях. Летчики выполнят сбор в единый строй в заранее определенном районе, полет в составе пар на сокращенных интервалах и минимальных высотах от 200 до 400 метров. Экипажи различных типов воздушных судов отработают слаженность действий, строгое соблюдение дистанций и скоростного режима, для своевременного, с точностью до секунды, пролета над городом.

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