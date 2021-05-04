04.05.2021 (12:00)

Мини-парад с участием военной техники провели военнослужащие ЦВО для ветеранов Великой Отечественной войны в Сибири в канун Дня Победы

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) провели мини-парад с проездом техники и торжественным прохождением для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в преддверии 76-й годовщины Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Новосибирске.

Поздравления для героев было пронизано теплотой и чувством благодарности за Великую Победу, подаренную ветеранами Великой Отечественной войны. Для фронтовиков мероприятие было организовано на импровизированной площади под окнами многоквартирного дома. В начале мероприятия перед ветеранами выступили военные музыканты с концертом, в котором звучала музыка времен войны, также для всех присутствующих военными летчиками был подготовлен пролет боевой авиации, который транслировался на заранее установленном экране. В завершении праздничного мероприятия военнослужащие прошли торжественным маршем, а военные водители проехали в парадном строю на реактивных установках «Град» и самоходных артиллерийских установках «НОНА-СВК».

В ходе проведения мероприятия были соблюдены все санитарные нормы и эпидемиологические требования, поздравления прошли на безопасных установленных дистанциях.

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