04.05.2021 (11:45)
Более 500 посетителей акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» в Петрозаводске попробовали солдатскую кашу
В Петрозаводске в рамках проведения Всероссийской акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» на перроне вокзала были развернуты две полевые кухни КП-130, где военные повара в реальном времени готовили гречневую кашу с мясом и угощали всех желающих.
Полевая кухня работала в течение 4 часов, за это время более 500 посетителей военно-патриотической акции угостились полевой кашей и горячим чаем на перроне вокзала под звуки выступления артистов Центрального дома Российской армии.
Помимо этого, на перроне были развернуты специальные палатки «Военторга», где наряду с продуктами питания можно было приобрести сувенирную продукцию с логотипами Вооруженных Сил Российской Федерации.
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