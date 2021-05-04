Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.05.2021 (11:30)

Военные инженеры ЗВО завершили работы по разбору аварийных зданий в Ленинградской области

Военнослужащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, завершили работы по разбору хозяйственных сооружений и зданий бывших военных городков, находящихся на территории воинских частей армии.

Мероприятия были проведены в рамках тактико-специального учения без отрыва военнослужащих от боевой учебы. Инженеры при помощи тяжелой техники произвели разрушение зданий бывших складов военно-технического имущества, ракетно-артиллерийского вооружения, нежилых построек, представлявших угрозу для жизни и здоровья личного состава.

Всего, в течение года более 100 военнослужащих полка провели разбор около 40 сооружений. Объекты повышенной опасности были уничтожены методом дистанционного подрыва после проведения предварительной инженерной разведки местности.

В ходе учений инженеры использовали новейший комплекс разминирования МИКР, включающий в себя роботизированный комплекс «Кобра» и общевойсковые костюмы разминирования ОВР-2, оборудованные защитным шлемом и специальными кевларовыми пластинами.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , ОСК "Запад" , Инженерные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false