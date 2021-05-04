04.05.2021 (11:15)

Корабли Северного флота примут участие в акции «Гудок Победы»

По решению командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева, боевые надводные корабли и подводные лодки, а также суда обеспечения Северного флота примут участие в акции «Гудок Победы», которая проводится второй год подряд по инициативе Музея Мирового океана (г.Калиниград).

9 мая в 12 часов североморцы одновременно дадут сигнал корабельными сиренами и лодочными тифонами продолжительностью 15-20 секунд в память о своих героических дедах и прадедах, подаривших миру Великую Победу над фашизмом в мае 1945 года.

Впервые подобная акция была проведена в 2020 году в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. К ней присоединились военные и гражданские моряки, а также сотрудники музеев морской судостроительной направленности.

В нынешнем году акция планируется по следующему сценарию: в 11.45 по местному времени по сигналу «Большой сбор» на верхней палубе построятся экипажи кораблей и судов, в 11.55 по линиям радиотрансляции будет запущено выступление легендарного диктора Юрия Левитана о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии и Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Ровно в полдень на кораблях и судах будет дан звуковой сигнал в честь Великой Победы.

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