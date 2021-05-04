04.05.2021 (11:00)

В подразделениях Ленинградской армии ВВС и ПВО прошла тренировка узлов связи

В центре управления Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа состоялась первая в учебном году тренировка по связи.

Одной из наиболее актуальных задач тренировки было обеспечение вышестоящих пунктов управления защищённой видеоконференцсвязью. Для выполнения учебно-тренировочных задач связисты использовали мобильную спутниковую станцию Р-448м «Аурига».

Основной задачей подобных тренировок является проверка уровня подготовленности молодых специалистов связи к решению задач по организации устойчивой защищённой связи между пунктами управления и абонентами с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи.

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