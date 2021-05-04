04.05.2021 (10:45)

Тяжелобольной ребенок из Екатеринбурга поблагодарил командующего ЦВО за исполнение мечты

16-летний юноша из Екатеринбурга Максим Журавлев, который страдает спинальной мышечной атрофией, поблагодарил командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина за исполнение детской мечты проехать на боевом танке.

Родители обратились за помощью в осуществлении мечты перед парадом 2019 года. Тогда командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин пообещал прокатить ребенка на Т-72Б3 во время генеральной репетиции. Во время репетиции мальчик проехал на танке и бронемашине "Тигр" по центральной площади Екатеринбурга.

Спустя два года юноша в знак благодарности подарил картину, выжженную на дереве, и попросил исполнить еще одну мечту - полетать на вертолете. Командующий войсками ЦВО согласился воплотить в жизнь еще одну просьбу юноши и подарил ему модель танка Т-90С, а также пригласил его на генеральную репетицию парада, которая пройдет 7 мая.

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