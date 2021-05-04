04.05.2021 (10:30)

Парадные расчеты ЦВО и 39 единиц раритетной военной техники приняли участие в первой тренировке торжественного шествия под Екатеринбургом

Первая совместная тренировка праздничного шествия прошла в городе-спутнике Екатеринбурга - в Верхней Пышме. В ней приняли участие пешие расчеты Центрального военного округа, барабанщики Екатеринбургского суворовского училища, кадеты и юнармейцы Верхней Пышмы, военнослужащие Росгвардии, а также механизированная колонна из 39 единиц раритетной военной техники.

Мехколонна состоит из бронеавтомобилей, автомобилей самоходных и прицепных артиллерийских орудий, тягачей, мотоциклов и танков. Среди них легендарные танки Т-34, пятибашенный танк Т-35 и созданная на "Уралмашзаводе" самоходка-истребитель танков СУ-100. Впервые в шествии примут участие тяжелые танки ИС-3 и КВ-1, а также грузовой автомобиль ЗИС-6 с звукоулавливающей станцией в кузове. Отдельной группой пройдут боевые машины, поставленные союзниками СССР по программе ленд-лиза. Среди них танк "Шерман", автомобили "Виллис" и "Студебекер". За рычагами управления раритетных машин в этом году сидят преимущественно ветераны Вооруженных Сил, участники локальных конфликтов.

Генеральная репетиция праздничного шествия пройдет 7 мая.

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