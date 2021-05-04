04.05.2021 (10:15)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по переводу техники на летний режим эксплуатации

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) прошли показные занятия по ремонту вооружения и военной техники, а также переводу (ВВТ) на летний режим эксплуатации.

Показные занятия проводились на 6 учебных местах и 12 учебных точках, где начальники служб ОГРВ ПРРМ разъясняли и демонстрировали порядок и правила проведения работ.

В ходе мероприятия личному составу довели требования руководящих документов, практически показан порядок выполнения основных операций по переводу всех образцов ВВТ на летний режим эксплуатации.

К летнему периоду обучения военнослужащие ОГРВ ПРРМ приступят в соответствии с планом боевой подготовки.

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