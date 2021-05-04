04.05.2021 (09:45)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье продолжается подготовка к параду

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) продолжаются тренировки пеших парадных расчетов, которые примут участие в военном параде 9 мая в г.Тирасполь.

Для участия в военном параде, посвященном 76-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, было отобрано более 150 военнослужащих ОГРВ ПРРМ. Уже более месяца с данной категорией военнослужащих проводятся регулярные тренировки по строевой подготовке в военном городке ОГРВ ПРРМ.

В соответствии с планом подготовки к параду были проведены совместные тренировки с силовыми ведомствами региона. В общей сложности было проведено около 10 совместных тренировок парадных расчетов, участвующих в военном параде.

Военный парад состоится 9 мая на главной площади г.Тирасполь.

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