04.05.2021 (09:30)

Командующий войсками ЦВО вручил ранее не врученную медаль "За отвагу" 95-летнему ветерану ВОВ

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин в формате видеоконференцсвязи передал ранее неврученную медаль "За отвагу" 95-летнему участнику Великой Отечественной войны Июнию Черных, который проживает в Томской области.

Из наградного листа следует, что "в 1945 году при форсировании горного хребта Большой Хинган проявил энергичность, выдержку и дисциплинированность, помогал фактически слабым бойцам. За все время маршей находился в общей колонне полка, отлично выполнив поставленную ему задачу".

"Для меня это огромная честь сегодня видеть вас в здравии. Примите самые искренние слова благодарности, что вы сегодня в нашем строю, что вы, действительно, несете нам самые лучшие нравственные, духовные и боевые качества, которые позволяют более успешно решать все поставленные перед нами задачи. Позвольте вам пожелать наикрепчайшего здоровья", - сказал генерал-полковник Александр Лапин.

Также командующий войсками ЦВО вручил потомкам ветеранов удостоверения к ордену Славы III степени, орденам Отечественной войны I степени и ордену Красной Звезды.

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