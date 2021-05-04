04.05.2021 (09:15)

В Екатеринбурге на площади 1905 года состоится совместная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны ЦВО

Вечером 4 мая в Екатеринбурге на площади 1905 года состоится совместная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны войск гарнизона.

По главной площади уральской столицы торжественным маршем пройдут около 20 парадных подразделений: расчеты управления штаба и авиационного объединения Центрального военного округа (ЦВО), коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений и единственный парадный расчет военной полиции за Уралом. Также строевым шагом пройдут сотрудники Федеральной службы исполнения и наказания, курсанты Уральского института государственной противопожарной службы. Сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона исполнит около 30 встречных и парадных маршей.

В парадном строю проедут более 100 единиц современной и исторической военной техники ЦВО. Возглавит механизированную колонну танк Т-34. Также историческая техника будет представлена бронеавтомобилями БА-64, бронетранспортерами БТР-152, БТР-40, фронтовым ГАЗ АА «полуторкой», военными мотоциклами МВ-650.

Последующие механизированные парадные расчеты будут представлены современной техникой. Каждую группу этой колонны возглавит бронеавтомобиль «Тигр». Так, по брусчатке площади 1905 года проедут образцы современных комплексов войск связи, противовоздушной обороны, РЭБ, радиотехнических войск, инженерно-саперных подразделений и службы горючего. Парадные группы артиллерии и ракетных войск будут представлены самоходными артиллерийскими установками «Мста-С», оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» и буксируемыми противотанковыми орудиями МТ-12 «Рапира», а также реактивными системами залпового огня БМ-21 «Град».

На параде будут показаны стоящие на вооружении соединений и воинских частей ЦВО боевые машины поддержки танков БМПТ-2 «Терминатор», зенитные ракетные комплексы средней дальности Бук-М3 и бронированные комплексные аппаратные связи П230Т на базе бронеавтомобилей «Тигр».

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявил, что на территории Центрального военного округа 9 мая пройдут три парада: в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

Всего в военном параде в Екатеринбурге будет задействовано около 2,5 тыс. человек, в том числе около 1,5 тыс. от Министерства обороны РФ, порядка 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов.

Совместная ночная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны современной и исторической техники Центрального военного округа состоится 4 мая на площади 1905 года в Екатеринбурге начало в 22:00. Сбор представителей СМИ в 21:30 со стороны ул. Урицкого. Пропуск будет осуществляться по списку аккредитации, согласованному с пресс-службой ЦВО.

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