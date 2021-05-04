04.05.2021 (09:00)

В Хабаровске состоялся чемпионат Хабаровского гарнизона по военно-прикладному плаванию

В Хабаровске на базе закрытого плавательного бассейна филиала федерального автономного учреждения Минобороны России «Центральный спортивный клуб Армии» (СКА г. Хабаровск) состоялся чемпионат Хабаровского гарнизона по военно-прикладному плаванию.

В мероприятии приняли участие команды штаба Восточного военного округа, управления объединения ВВС и ПВО, соединения радиоэлектронной борьбы, объединённая команда от регионального управления военной полиции и военной автомобильной инспекции, офицеры окружного учебного центра, воинских частей связи, военного клинического госпиталя.

Участники соревновались в плавании на дистанции в 100 метров вольным стилем, брасом, а также плавании в обмундировании с оружием.

Первое место по итогам заплывов вольным стилем, брасом и в обмундировании с оружием завоевала команда объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

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