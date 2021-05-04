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04.05.2021 (08:45)

Офицеры ЮВО в Карачаево-Черкесии провели дистанционный урок мужества для школьников в годовщину образования округа

Офицеры отдела по военно-политической работе мотострелкового соединения 49-й армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Карачаево-Черкесии, провели для учащихся школ района онлайн-урок Мужества в честь 103-й годовщины образования ЮВО.

Офицеры во время видеотрансляции рассказали школьникам о деятельности стратегического командования и воинских частях, входящих в его состав, приоритетах в подготовке военнослужащих, проходящих службу на должностях мотострелков, танкистов, разведчиков, медиков, инженеров, саперов, водителей и летчиков.

Военнослужащие с использованием мультимедийных материалов продемонстрировали, как проходит отбор и подготовка военнослужащих, перевооружение на современные образцы военной и авиационной техники, выполнение учебных и боевых задач, участие в учениях и соревнованиях.

Завершился урок документальным фильмом о подвигах военнослужащих ЮВО.

Всего в онлайн-уроке приняло участие около 300 школьников.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Юнармия , Южный военный округ
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