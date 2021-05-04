04.05.2021 (08:30)

Морские пехотинцы Каспийской флотилии вернулись с учений и приступили к тренировкам парада Победы на главной площади Каспийска

Личный состав подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл), принимавший участие в зачётных тактических учениях на общевойсковых полигонах Южного военного округа (ЮВО) после прибытия в пункт постоянной дислокации – г. Каспийск, приступил к тренировкам и репетициям на главной площади города в составе парадных расчетов Махачкалинского гарнизона.

Сегодня тренировка прошла в полном соответствии с порядком проведения парада Победы 9 мая, все военнослужащие были в парадной форме одежды. В репетиции приняли участие более 1 тыс. военнослужащих КФл и силовых ведомств республики, в их числе парадные расчёты Росгвардии, МВД и спецназа. Кроме того, в репетиции была задействована военная техника. В составе механизированной колонны тренировались экипажи бронеавтомобилей «Тигр», реактивных систем залпового огня «Град-М», бронетранспортеров БТР-82А, автомобилей Урал-4320 с 120-мм минометом 2С12 «Сани», а также пусковых установок берегового ракетного комплекса «Бал».

В ходе репетиции военнослужащие отрабатывали строевые приёмы и слаженность действий при прохождении торжественным маршем в составе парадных коробок. При подготовке к торжественным мероприятиям Дня Победы все военнослужащие-участники парада прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V».

Всего в параде Победы в г. Каспийске, который состоится на площади

В. И. Ленина примут участие порядка 1,5 тыс. человек, в составе механизированной колонны будет задействовано более 30 различных видов вооружения и военной техники.

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