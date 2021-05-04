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04.05.2021 (08:15)

Военнослужащие ЮВО в горных селениях Северного Кавказа и Закавказья привели в порядок памятники и мемориалы Великой Отечественной войны

В честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе и Закавказье провели мероприятия по благоустройству около 200 мемориальных захоронений и памятников.

В горных селениях Северной Осетии, Чечни, Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Южной Осетии были созданы мобильные группы военнослужащих ЮВО, которые приводили в порядок памятники и мемориалы Великой Отечественной войны.

Военнослужащие убрали мусор, провели ремонт и покрасили металлические ограждения, почистили и покрасили памятники, посадили деревья, восстановили кирпичную кладку на постаментах. Также военнослужащие провели мероприятия по благоустройству в местах дислокации воинских частей, где имеются памятники советским солдатам.

По окончании работ были организованы возложения новых венков и цветов. Мероприятия по благоустройству захоронений проводятся личным составом 58-й общевойсковой армии ЮВО ежегодно.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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