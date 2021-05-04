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04.05.2021 (06:30)

В Ростове-на-Дону празднуют 103-ю годовщину со дня образования Южного военного округа

В Ростове-на-Дону отмечают 103-ю годовщину со дня образования Южного военного округа (ЮВО). Округ является преемником Северо-Кавказского военного округа, сформированного 4 мая 1918 года.

У штаба ЮВО командование округа, ветераны и представители органов местной власти приняли участие в церемонии возложения венков к скульптурной композиции, посвященной воинам различных периодов вековой истории ЮВО. Затем в окружном Доме офицеров состоялось торжественное собрание и праздничный концерт.

Также в воинских частях и соединениях состоялись торжественные митинги, дни открытых дверей, в честь праздника для военнослужащих выступили творческие группы артистов ансамбля песни и пляски ЮВО.

По словам командующего войсками ЮВО, Героя России генерала армии Александра Дворникова, успешному выполнению поставленных задач способствует интенсивная оперативная и боевая подготовка, в ходе которой ежегодно проводится более полутора тысяч мероприятий. Рост интенсивности боевой подготовки связан также с поступлением в войска ЮВО самых современных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Боевая подготовка войск округа в 2021 году нацелена на достижение автономности подразделений в современном бою, а также способности воинских частей, соединений и объединений молниеносно выполнить передислокацию для последующего решения задач по своему предназначению.

Также в 2021 году предусмотрено участие военнослужащих округа в международных учениях с подразделениями вооруженных сил Абхазии, Южной Осетии, Армении, Алжира, Индии, Казахстана и Пакистана. Учения пройдут как на территории РФ, так и за её пределами.

Сегодня Южный военный округ – надёжный щит южных рубежей России. В его составе мощная сухопутная составляющая, Черноморский флот и Каспийская флотилия, 4-я армия ВВС и ПВО, а также российские военные базы, находящиеся на территории Армении, Абхазии и Южной Осетии. Высокая профессиональная подготовка и современное вооружение позволяют на должном уровне решать стоящие перед войсками военного округа задачи, отвечая на современные вызовы.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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