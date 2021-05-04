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04.05.2021 (05:45)

В Ростове-на-Дону состоится церемония открытия бюста герою Советского Союза маршалу И. Х. Баграмяну

В Ростове-на-Дону в 11:00 5 мая 2021 г. состоится торжественная церемония открытия бюста герою Советского Союза маршалу Ивану Христофоровичу Баграмяну.

4 мая в Ростове-на-Дону отметили 103-ю годовщину со дня образования ЮВО. Округ является преемником Северо-Кавказского военного округа, сформированного 4 мая 1918 года.

Иван Христофорович Баграмян – советский военачальник. Дважды Герой Советского Союза. Маршал Советского Союза. Кавалер семи орденов Ленина. Член Центрального Комитета КПСС. Во время Великой Отечественной войны командовал первым Прибалтийским и третьим Белорусским фронтами. Во время Карибского кризиса возглавлял разработку плана по доставке и размещению советской группы войск на Кубе и руководил операцией со стороны СССР.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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