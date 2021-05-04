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04.05.2021 (05:00)

В Абхазии военнослужащие ЮВО возложили цветы к монументу Славы в преддверии Дня Победы

В Абхазии военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне провели церемонию возложения цветов к мемориальному комплексу «Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны».

Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания.

В мероприятии приняли участие военнослужащие российской военной базы ЮВО, представители администрации Гудаутского района Республики Абхазии, ветераны и представители общественных организаций.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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