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04.05.2021 (03:45)

Артисты творческих коллективов ЮВО в Ростове-на-Дону поздравят концертами более 70 ветеранов

В праздничные дни силами творческих коллективов воинских частей и учреждений культуры Южного военного округа (ЮВО) будут организованы поздравления более 70 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Ростове-на-Дону.

Концертные бригады ансамбля песни и пляски ЮВО выступят перед ветеранами Ростова-на-Дону во дворах их домов.

Военные артисты исполнят песни о Родине, любви, а также защитниках Отечества и, конечно же, песни времен Великой Отечественной войны.

Впервые подобные концерты в городских дворах артисты ансамбля ЮВО провели в день празднования 75-летия Победы.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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