04.05.2021 (03:45)
Артисты творческих коллективов ЮВО в Ростове-на-Дону поздравят концертами более 70 ветеранов
В праздничные дни силами творческих коллективов воинских частей и учреждений культуры Южного военного округа (ЮВО) будут организованы поздравления более 70 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Ростове-на-Дону.
Концертные бригады ансамбля песни и пляски ЮВО выступят перед ветеранами Ростова-на-Дону во дворах их домов.
Военные артисты исполнят песни о Родине, любви, а также защитниках Отечества и, конечно же, песни времен Великой Отечественной войны.
Впервые подобные концерты в городских дворах артисты ансамбля ЮВО провели в день празднования 75-летия Победы.
Новости по теме:
Метки: