04.05.2021 (05:30)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО завершили благоустройство воинских захоронений в Белгородской области

Военнослужащие Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированные в городе Валуйки, завершили благоустройство воинских захоронений в Белгородской области в преддверии Дня Победы.

Военнослужащие совместно с членами детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» провели комплексную очистку территории вблизи захоронений, покрасили и восстановили ограждения, восстановили цветность гравировки портретов и установленных имен.

Также военнослужащие промыли и продезинфицировали памятники, скульптуры советских воинов и обелиски.

Всего на территории Валуйского района находятся около 40 захоронений воинов Великой Отечественной войны.

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