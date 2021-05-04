04.05.2021 (06:45)

Воины-десантники отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы

В рамках праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г., и проводимой в соединениях, воинских частях и учреждениях Воздушно-десантных войск, в г. Улан-Удэ, личным составом и представителями командования Улан-Удэнского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, совместно представителями военного комиссариата Республики Бурятия, ветеранскими и общественными организациями, кадетами и юнармейцами, организовано поздравление с наступающим Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны и Воздушно-Десантных Войск АГАФОНОВА Николая Борисовича (97 лет), воевавшего на Дальнем Востоке с милитаристской Японией, за что был награжден орденом Отечественной войны.

Для него гвардейцы-десантники подготовили именные подарки, которые были вручены в торжественной обстановке у дома, а военный оркестр соединения исполнил песни военных лет.

За праздничным столом ветеран рассказал десантникам о войне, о своей жизни и службе, а также поблагодарил их за внимание и заботу.

В заключительной части поздравления, гвардейцы-десантники прошли перед ним торжественным маршем.

Воины-десантники всех, без исключения соединений, воинских частей и учреждений Воздушно-десантных войск по всей стране проводят поздравления ветеранов, в ходе которых военнослужащие ВДВ поздравляют ветеранов с Днем Великой Победы, проводят для них импровизированные военные мини-парады и концерты, дарят цветы и подарки.



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