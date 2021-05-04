04.05.2021 (07:45)

На Балтийском флоте пройдут праздничные мероприятия в честь 76-летия Великой Победы

Праздничные мероприятия в честь празднования 76-й годовщины в Великой Отечественной войне с участием военнослужащих Балтийского флота пройдут на территории Калининградской области.

Накануне Дня Победы военнослужащие флота с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм посетят мемориальные комплексы, места захоронений фронтовиков и памятные стелы, где отдадут дань памяти защитникам Отечества, возложив живые цветы, венки, гирлянды.

8 мая в канун Дня Победы представители командования Балтийским флотом, Балтийской военно-морской базы, на кораблях выйдут в море для воздания воинских почестей морякам-балтийцам, погибшим в водах Балтики в годы Великой Отечественной войны.

В День Победы, 9 мая, на боевых кораблях и подводных лодках Балтийского флота будут подняты Государственный Флаг Российской Федерации и флаги расцвечивания. Пройдут торжественные построения экипажей на верхних палубах кораблей.

В соединениях и воинских частях Балтийского флота празднование начнется с торжественного построения. С поздравлениями к личному составу обратятся представители командования флотом, командиры соединений и воинских частей. Весь день 9 мая на каждом корабле Балтийского флота будет организована трансляция песен о Великой Отечественной войне.

В 10.00 состоится военный парад войск Калининградского гарнизона, в котором примут участие более 2300 военнослужащих Балтийского флота и сотрудников силовых ведомств, а также современная боевая техника и морская авиация, состоящая на вооружении флота.

9 мая в Калининграде, Балтийске, Черняховске, Гусеве, Советске и Кронштадте будут курсировать мобильные сцены для ретрансляции песен военных лет, архивных видеоматериалов и записей парадов разных лет. Машины оборудованы звукоусиливающей аппаратурой, телеэкранами видеотрансляции, а также военно-патриотическими плакатами с поздравлениями жителей, гостей городов и ветеранов.

В Калининграде торжественные мероприятия в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершатся в 22.00 9 мая праздничным салютом из 30 артиллерийских залпов артиллерийских орудий времен Великой Отечественной войны ЗИС-3.

Прямую трансляцию военного парада будет вести ГТРК «Калининград».

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