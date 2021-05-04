04.05.2021 (07:30)
Дежурные силы военной полиции и военной автоинспекции обеспечивают безопасность и порядок в гарнизонах флота в праздничные дни
В выходные и праздничные дни в военных гарнизонах и на режимных объектах Балтийского флота для обеспечения безопасности и правопорядка подразделения территориальных отделов военной полиции переведены на усиленный режим несения службы.
Более 20 патрулей, сформированных из основных подразделений и войсковых взводов, осуществляют дежурство, в том числе на служебных транспортных средствах.
В период проведения мероприятий, праздничных шествий и салюта организовано тесное взаимодействие с органами регионального МВД для совместного несения службы по обеспечению порядка.
Все передвижения военной техники, задействованной в военном параде, праздничных мероприятиях в столице Янтарного края и в области обеспечивают автомобили и инспекторов 262 (региональной) военной автоинспекции.